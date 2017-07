Prachtnieuws uit Mechelen! Ervaren rot wordt opnieuw vader

Tim Matthys maakte het nieuws zelf bekend op Twitter. "Wij zijn deze ochtend terug mama en papa geworden! Louiseke heeft een broertje gekregen.... Julot Matthys weegt 3,160 kilogram en meet 49 centimeter."

De kersverse spruit is meteen te zien in een foto. Uiteraard was KV Mechelen er als de kippen bij om Matthys te feliciteren, ook AA Gent-speler Danijel Milicevic wenste hem al proficiat. Vanuit Voetbalkrant.com wensen we papa, mama en Julot veel geluk toe!

