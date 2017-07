Anderlecht probeert er iets aan te doen, maar Svilar staat niet te springen

René Weiler vindt dat Svilar nog niet klaar is voor het grote werk en gaat met Matz Sels in doel de competitie beginnen. Mogelijk wordt Frank Boeckx zelfs nog tweede doelman zodanig dat Svilar zijn matchen alweer bij de beloften moet spelen. Of uitgeleend moet worden...

Volgend seizoen loopt zijn contract af, maar er is een optie. Al moet Svilar daar wel zijn akkoord voor geven. Anderlecht wil hem nu laten verlengen en zelfs opslag geven, maar Svilar is daar niet zo happig om. En ook een verhuur van één seizoen staat niet in de plannen van de jonge doelman.