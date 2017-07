OFFICIEEL: Antwerp heeft nieuwe transfer beet

Antwerp heeft Dino Arslanagic namelijk voor drie seizoenen aan zich weten te binden. De centrale verdediger komt over van Moeskroen.

Luciano D'Onofrio is de man die Arslanagic in 2011 naar Standard haalde, nu haalt hij hem dus opnieuw naar zijn ploeg. Hij speelde meer dan 100 wedstrijden bij de Rouches, alvorens via Moeskroen nu bij Antwerp te belanden.

"Onze club doet er alles aan om de verdediger speelgerechtigd te krijgen tegen vrijdagavond. We heten Dino van harte welkom op de Bosuil, en wensen hem veel succes toe", klinkt het enthousiast bij The Great Old.