De zoektocht van Antwerp naar spitsen: nu kloppen ze aan bij Genk

door Johan Walckiers

Antwerp zou Naranjo willen huren van Racing Genk

Foto: © photonews

Bent u benieuwd wat er nog allemaal gaat bijkomen bij Antwerp? Wij ook! The Great Old laat wel veel spelers vertrekken, maar daar staan - voorlopig - relatief weinig echte versterkingen tegenover. En wie gaat er vrijdag in de spits staan? Antwerp zkt. aanvaller...