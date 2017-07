Onbegrijpelijke transfer: "Ik snap dat de Antwerpfans ontgoocheld zijn, die van ons zijn immers erg blij"

Cercle-voorzitter Frans Schotte voorop... "Onze trainer, José Riga, hoopte al een paar maanden op Omolo", zegt hij in GvA. "We hengelden dan ook al een tijdje naar hem. Echter zonder door te drukken, want we dachten dat hij een van de spelers was die Antwerp zeker zou houden."

"Maar onlangs bleek dat Omolo weg wou, omdat hij het gevoel kreeg dat hij weg mócht, en schoten we in actie. Antwerp bleek effectief bereid om hem te laten gaan. Ideaal, want nu hebben we een speler die eigenlijk 1A waard is. Ik snap dat de Antwerpfans ontgoocheld zijn, die van ons zijn immers erg blij."