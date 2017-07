Debat van de week: wie begint er het meest versterkt aan de competitie?

Anderlecht zag Youri Tielemans vertrekken, maar trok met Kums, Gerkens, Sels en Onyekuru vier jongens aan waarover iedereen het eens is dat ze een meerwaarde kunnen vormen. AA Gent haalde een heel contigent, waarvan vooral Franko Andrijasevic in het oog gehouden moet worden.

Club Brugge zit nog met een aantal 'twijfelposities' in de verdediging en op de flank. Blijft Izquierdo? Blijft Engels?... Als vervanger van Timmy Simons haalden ze Marveleous Nakamba. Maar we hebben het hier niet enkel over de topteams... Wie is in de mate van zijn eigen middelen het sterkst de transfermarkt opgetrokken? Om het wat makkelijker te maken, kan u drie teams selecteren. We zijn benieuwd.