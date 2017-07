Is Denswil ribbedebie? Mannaert sprak met Hamburg: "Het moet nog tot een akkoord komen"

Mannaert werd in de tribune gespot met een bestuurslid van de Duitsers. "Waarover het ging? Over de voorbereiding. Ik heb nog geen aanvraag gekregen om te praten over Denswil."

Misschien wordt er vanavond nog onderhandeld

"Misschien komt dat vanavond nog." Als de Nederlander vertrekt, heeft Club Brugge wel een probleem in de defensie. Mechele kon immers niet overtuigen. "We hebben verdedigers genoeg", luidde het laconiek.

Denswil is niet de enige centrale verdediger van Club Brugge die in de belangstelling staat. Ook voor Bjorn Engels zou er interesse zijn. Dan moet er achterin wel nog iets bij.