Vanhaezebrouck gecounterd: "Natuurlijk maken we wel een kans op het WK, maar dan moeten die twee er bij zijn"

Het voornaamste punt van Vanhaezebrouck was dat de wil en goesting er niet volledig is. Maar ook dat de Engelse competitie zwaar overschat wordt. "Ik heb het moeilijk om competities te vergelijken", zegt Snelders. "In zijn geheel vind ik de Duitse competitie persoonlijk ook sterker. Maar in Engeland spelen dan weer meer gerenommeerde namen."

"Als je spreekt over voorspelbare competities kom je toch bij de Nederlandse, de Belgische, de Duitse en de Spaanse. Het zijn zowat altijd dezelfde teams die voor de titel strijden. In Engeland heb je een iets bredere top. Je hebt 8-9 ploegen die aan elkaar gewaagd zijn", aluds Snelders. "Maar daar buiten... Sunderland heeft ook niet veel matchen tegen topploegen gewonnen."

Deze twee zullen wel in topvorm moeten zijn...

Maar maken de Duivels dan wél een kans? "Een kans maken we sowieso, want het potentieel is aanwezig. Maar er mag niet veel verkeerd gaan met onze twee bepalende figuren. Als Hazard en De Bruyne, of één van de twee, er niet bij is, dan zie je dat we in de problemen komen. Hun afwezigheid valt niet zomaar op te lossen.

En de Engelse competitie is als 'voorbereiding' zwaar genoeg. "Op voorwaarde dat ze spelen natuurlijk. Ze moeten wekelijks aan bod komen om matchritme en conditie op te doen. Voor een Vermaelen zal augustus bijvoorbeeld heel belangrijk worden."