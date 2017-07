Dejaegere dolde met de pers: "Waar ik speel? Dat weten jullie niet, maar het kriebelt"

We willen die campagne van vorig jaar nog eens overdoen -Brecht Dejaegere Deel deze quote:

Wat er ook van zij, Brechtje kijkt uit naar de eerste échte wedstrijd van het seizoen. "Het kriebelt heel hard", aldus de middenvelder. "Vorig jaar hadden we die mooie campagne met als hoogtepunt die wedstrijden tegen Tottenham."

"Dat willen we nog eens overdoen, het is voor zulke wedstrijden dat je voetballer wordt." Bovendien gaat het met de voetballer Brecht Dejaegere uitstekend.

Geen kleine kwaaltjes in de voorbereiding, eindelijk staat hij volledig fit (wellicht één van de zes 'fitte' jongens waar Hein het over had) aan de start van het seizoen.

"Ik voel me fysiek en mentaal écht sterk, ik kan eindelijk trainen zonder die vervelende blessures en heb in het tussenseizoen hard gewerkt." De publiekslieveling is er helemaal klaar voor, dat is duidelijk.