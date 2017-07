Eindelijk positief nieuws over de situatie van Nouri

"Namens de familie Nouri kan Ajax melden dat Abdelhak van de intensive care af is. Hij wordt momenteel verzorgd op een afdeling die in ziekenhuistermen 'medium care' heet", liet Ajax weten via de clubwebsite.

"Ook heeft hij inmiddels volledig zelfstandig functionerende ademhaling. Verder is zijn situatie onveranderd ten opzichte van de vorige update, dus stabiel maar met ernstige en blijvende hersenschade."

Enkele weken geleden was de 20-jarige Abdelhak Nouri in elkaar gezakt tijdens een oefenwedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen. De familie bedankt nog iedereen voor de vele steunbetuigingen.