Turkse bondscoach vliegt buiten na gevecht op restaurant

"Een aantal incidenten buiten het voetbal om, hebben ons tot dit besluit gedreven", klinkt het in een officieel persbericht. "Beide partijen hebben besloten dat dit voor iedereen de beste stap is."

Tussen de lijnen valt dus te lezen dat Terim zich onwelvoegelijk gedragen had. Tijdens een etentje met zijn schoonzoons brak er een gevecht uit tussen Terim en de eigenaar van het restaurant. Uiteindelijk geraakten vijf mannen gewond.

Daarnaast had de Turkse bond ook nog een andere stok om mee te slaan, want de resultaten waren de laatste tijd niet denderend. En dan was er nog het incident met sterspeler Arda Turan, die in het vliegtuig een journalist aanviel. Terim zette hem daarop uit de selectie.