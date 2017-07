Goots vreest moeilijk seizoen voor Antwerp: "Maar dat gaat Gheysens nooit laten gebeuren"

Twee weken geleden belden wij Patrick Goots ook al op en toen voorzag hij een lastig seizoen voor Antwerp, omdat de competitiestart goed moest zijn.

Ondertussen is er nog heel wat gebeurd op den Bosuil. En dus is het afwachten hoe The Great Old aan het nieuwe seizoen zal beginnen.

Degraderen? Dat ziet Goots in ieder geval niet gebeuren. "Jammer dat er nog steeds geen spits is, ze hadden al van maart om er eentje te vinden", klinkt het in Gazet van Antwerpen. "Maar ik denk niet dat we meteen opnieuw zullen zakken. Dat gaat Gheysens nooit laten gebeuren."