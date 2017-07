Vanhaezebrouck legt uit waarom de Rode Duivels geen kans maken op het WK in Rusland

Voor Vanhaezebrouck maken de Rode Duivels geen enkele kans op WK-winst. "Op basis van wát durft nu iemand het tegenovergestelde beweren? We hebben heel veel individuele kwaliteiten, ja, maar ik zie nog altijd geen blok. In zo'n kwalificatiecampagne volstaan ervaring en talent, maar niet als je straks Spanje, Duitsland of Argentinië treft. Dát zijn blokken - Spanje doet wat het wil tegen België", zegt hij in HLN.

Spaanse en Duitse competitie beter dan de Engelse

En daarvoor ziet hij redenen. "Onze Rode Duivels verdienen natuurlijk allemaal ik-weet-niet-hoeveel geld bij hun club. En er zit geen enkele gewone speler bij. Een ster van Atlético, van Chelsea, van City, nu nog een van United erbij... De juiste drive én goesting, daar komen we opnieuw bij uit."

En de Premier League is eigenlijk geen cadeau voor het bataljon Duivels die er zijn brood verdient. "Ik blijf er ook bij dat zowel de Spaanse als de Duitse competitie beter is dan de Engelse, en onze internationals spelen vooral in de Premier League..."