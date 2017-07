Vanhaezebrouck reageert op commentaar Perbet: "Ik hoop het voor hem"

Dat Perbet naar een rechtstreekse concurrent trok, laat Vanhaezebrouck siberisch koud. "Nee, mij maakt dat niet uit. Club is een concurrent, ja, maar als wij een probleem hadden gehad met het feit dat Perbet naar daar is, dan was de transfer niet doorgegaan", vertelt hij in HLN.

Derde spits

Perbet liet het wel niet na om na te trappen naar de club en trainer waar hij nooit onbetwist titularis was. "Kijk, ik ben blij voor hem dat hij een ploeg heeft gevonden, want het had geen zin om Perbet te houden als derde spits. Hij had in de winter al uitgemaakt dat hij wilde vertrekken en financieel was het een zwaar dossier - Perbet was een van onze bestbetaalde spelers."

"Zijn commentaar nadien is voor zijn rekening. Als hij zegt dat Club een grotere club is dan AA Gent, dan is dat goed, hé. Ik hoop het voor hem. Ik was trouwens niet verrast door zijn uitspraken."