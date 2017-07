Jeugdproduct dat zijn contract zag aflopen bij AA Gent vindt maar geen club: "Ze zouden toch moeten weten wat ik kan"

Eerder deze maand raakte bekend dat Vandeputte proef ging draaien bij MVV Maastricht. Daar viel tot dusver nog geen contract uit de bus.

"Dat is op dit moment even einde verhaal", vertelt Vandeputte bij TjerkstraMedia. "Het is voor mij niet duidelijk wat zij willen. Ze hebben niets voorgesteld of aangeboden."

Interesse uit het buitenland

"Er is gelukkig wel interesse voor mij, voornamelijk in het buitenland. Het zou fijn zijn als ik binnenkort rond zou komen met een nieuwe club, waar dat zal zijn maakt niet uit."

Mogelijk keert het jeugdproduct van de Buffalo's terug naar België, want vanuit Nederland hoorde hij niets. "Blijkbaar ben ik niet opgevallen in de afgelopen twee seizoenen. De clubs zouden toch moeten weten wat ik kan en dat ik weet hoe er gespeeld wordt", besluit de Belgische jeugdinternational.