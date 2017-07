Kevin Mirallas kijkt terug op de switch Lukaku-Rooney en zijn warme onthaal door de Genk-fans: "Die ontvangst deed me plezier"

door Diederik Geypen

door

Kevin Mirallas zag deze zomer heel wat veranderen bij Everton FC

Foto: © photonews

Niet de naar Man United getransfereerde Romelu Lukaku was zaterdag in de Luminus Arena de trekpleister bij Everton FC, wel Wayne Rooney en Rode Duivel Kevin Mirallas. Die laatste viel danig in de smaak bij de fans van KRC Genk.