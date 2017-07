L'Equipe komt naar buiten met duizelingwekkende cijfers over transfer MbappÃ©

L'Equipe komt naar buiten met duizelingwekkende cijfers over transfer Mbappé

door Johan Walckiers

door

Kylian Mbappé kan voor 200 miljoen euro naar Real Madrid

Waar rook is, is vuur. En momenteel is er wel heel veel rook rond Kylian Mbappé. De Franse spits staat al een tijdje in de belangstelling van Real Madrid en Marca maakte al gewag van een akkoord. Dat werd ontkend door AS Monaco, maar... Nu pakt L'Equipe er ook al mee uit. En heeft cijfers!