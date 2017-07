400 miljoen terugbetalen? "Dan mag het Belgisch voetbal zijn boeken toedoen"

Luc Devroe, manager van KV Oostende, weet wat dit zou betekenen als het geld inderdaad moet terugbetaald worden. "Als dat effectief gebeurt, dan mogen we in het Belgisch voetbal de boeken dichtdoen. Dan gaan we terug naar het niveau van 20 jaar geleden", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Voor de G5 zou het zelfs een klap zijn die ze niet te boven kunnen komen. "Als dat bij clubs als Anderlecht en Club Brugge over meer dan 40 miljoen gaat: dat zijn bedragen die niet zomaar op de bankrekening staan. De invloed bij Oostende is minder groot."