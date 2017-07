Opnieuw een wending in de monstertransfer van 180 miljoen, Monaco reageert

Onder meer Real Madrid, Paris-Saint-Germain, Arsenal en Manchester City zouden geïnteresseerd zijn in Mbappé. Het feit dat Real Madrid een akkoord zou hebben met Monaco voor 180 miljoen euro, sloeg gisteren in als een bom.

Contractverlenging

Dat nieuws kwam via Marca, maar werd later ontkracht door Monaco. Nu heeft Monaco-voorzitter Vasilyev aangegeven dat er wel degelijk hoge boden binnenliepen, maar er nog geen akkoord is.

Monaco lijkt ook hoegenaamd niet te willen meewerken aan een transfer van hun godenkind. Vasilyev gaf aan dat de deur dicht is voor een transfer en Monaco het contract van Mbappe wil verlengen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.