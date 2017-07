Nog steeds wroeging over degradatiestrijd? "Het is toch niet onze schuld dat Westerlo niet kon winnen tegen tien spelers?"

"Het getuigt van weinig respect, maar dat verrast mij niet: ik heb ook gezien hoe er tegen ons een blok werd gevormd toen we voor onze licentie gingen," steekt een geïrriteerde Mircea Rednic van wal.

De degradatiestrijd van vorig seizoen is bij sommigen nog niet helemaal verwerkt. "Maar het is toch niet onze schuld dat Westerlo niet kon winnen tegen tien spelers van Zulte Waregem? Dat het is gedegradeerd, heeft het uitsluitend aan zichzelf te danken."

Top 10

Eén van de kiezers zette nog een asterisk bij de degradatie: 'behalve als op de laatste speeldag weer Kortrijk-Moeskroen op het programma staat.'

"Wees gerust, we zullen vroeger gered zijn. Na de eerste ronde al. Wij moeten durven dromen: een plaats in de eerste tien, dát is het doel", besloot Rednic.