Sterkhouder Genk nog naar ItaliÃ«? Limburgers reageren ferm

Sampdoria, de club van Dennis Praet, heeft zijn oog laten vallen op Omar Colley, de rots in de branding in de Limburgse verdediging. De Italianen hebben naar verluidt een bod uitgebracht van 6 miljoen nadat ze verdediger Skriniar naar Inter lieten vertrekken voor 20 miljoen.

Aidoo voor de toekomst

"Ik steek niet weg dat het Italiaanse Sampdoria verregaande interesse heeft in Colley", geeft Patrick Janssens toe in HBvL. "Er is ook op clubniveau contact geweest. Maar wij hebben de mensen van Sampdoria een duidelijke boodschap meegegeven. Wij denken er niet aan om Colley nu te laten vertrekken."

"Dat is niet bespreekbaar. De komst van Aidoo staat daar volkomen los van. Met Aidoo anticiperen we wel op wat er in de komende jaren kan gebeuren. Maar in de huidige mercato willen we niemand meer laten vertrekken. Behalve misschien enkele jongens waarvan we zien dat ze weinig speelkansen gaan krijgen.”