Onze prognose: Play-off 1 voor Oostende, maar waarom niet meer?

Prognose

KV Oostende haalde ook vorig seizoen play-off 1 en hield daarin Charleroi en Zulte Waregem af voor de play-off-wedstrijd tegen Racing Genk. Daarin eindigde het seizoen op een wel heel positieve noot.

Het wordt dus afwachten hoe Oostende uit zijn Europese wedstrijd van morgenavond komt, maar we zien de Kustboys alvast opnieuw play-off 1 halen. Ook al verwachten we dat de traditionele topclubs, Standard en Genk, dit seizoen toch minder steekjes gaan laten vallen.

Opvallendste transfers

Met Marusic en Landry Dimata werd stevig verkocht, met die miljoenen werd voorlopig nog niet zwaar, maar wel slim geïnvesteerd in de spelersgroep. Zo was de transfer van Nicolas Lombaerts al eerder bekend.

Er werd voor het overige vooral op de jeugd ingezet. Zo wordt het uitkijken naar jongens als Richairo Zivkovic en Bah. Met een zware knieblessure zullen we Nicolas Rajsel pas later in actie zien.

Sterke punten

Met een Nicolas Lombaerts staat er een stevige verdedigende organisatie op poten, verder weet iedereen dat Oostende met jongens als Berrier en Canesin heerlijk voetbal kan brengen.

Vraagtekens

Het wordt afwachten of het vertrek van Landry Dimata goed opgevangen wordt door onder meer Richairo Zivkovic. De jonge aanvaller die voor tien miljoen vertrok, had immers een groot aandeel in het Oostendse succes.