Onze prognose: Standard kocht goed in, maar de 'finishing touch' ontbreekt nog

Prognose

Standard heeft toch al verstandig ingekocht en haalde met Mpoku en Pocognoli twee kwaliteitsvolle jongens die het huis kennen terug. Daarnaast hebben ze Uche Agbo een verdedigende middenvelder beet die het klappen van de zweep kent.

Standard moet in staat zijn om beter te doen dan vorig seizoen, maar het is natuurlijk onder voorbehoud. Niemand die er zijn hand voor in het vuur durft te steken dat het eens rustig gaat blijven in Sclessin. Maar toch zien we ze in play-off 1.

Opvallendste transfers

Guillermo Ochoa mogen we gerust als dé opvallendste transfer zetten. De Mexicaanse doelman die nog schitterde op het WK 2014 in Brazilië. Daar dreef hij de Brazilianen bijna tot wanhoop met zijn parades.

Ochoa en Mpoku brengen alvast ervaring en kwaliteit mee.

En naast de doelman zouden we toch ook Ricardo Sa Pinto als een heel opvallende transfer zetten. De Portugees heeft in korte tijd het respect van zijn ploeg verdiend. Zijn doel: de vechtmentaliteit terugbrengen in de Vurige Stede.

Sterke punten

Met Pocognoli en Mpoku is er toch heel wat kwaliteit toegevoegd aan de flanken. Verdedigend zit het wel snor met ervaren jongens als Kosanovic, Scholz, Laifis, Fiore... En ook het middenveld ziet er degelijk gestoffeerd uit.

Achteraan lijkt het met deze jongens wel snor te zitten.

Vraagtekens

De grote vraagtekens zijn Ishak Belfodil en Orlando Sa, de twee topschutters van de Rouches vorig seizoen. Als zij nog vertrekken wordt de hele aanval onthoofd. Tot nu toe is er nog geen concreet bod binnengelopen, maar beiden dromen ook van een grotere competitie.

En wat met het middenveld? Want daar ontbreekt toch wat creativiteit. Als de twee protagonisten vooraan blijven, moet er ook aanvoer zijn.