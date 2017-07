Hoe zit het met Renato Neto? Vanhaezebrouck geeft uitleg

Hij is nog aan het herstellen, de hele voorbereiding al -Hein Vanhaezebrouck Deel deze quote:

"Renato is nog steeds verder aan het herstellen", was de Gentse oefenmeester kort van stof daags voor de Europese partij tegen Altach. "Dat is iets waarmee hij de hele voorbereiding bezig is, we zullen zien hoe snel dat evolueert", sloot hij af.

Het doet toch het slechtste vermoeden over die knieblessure van één van de constante factoren in de Gentse basiself van de voorbije vijf jaar.