Nainggolan haalt het van Tottenham-Belgen (mÃ©t beelden)

Vier Belgen kregen we aan de aftrap, met aan de zijde van Tottenham uiteraard Moussa Dembélé, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Bij Roma nam Radja Nainggolan de honneurs waar.

Met alle landgenoten op het veld werd in totaal één keer gescoord, een penaltydoelpunt van Perotti in de dertiende minuut, daarna was het wachten tot enkel Alderweireld nog overbleef.

Ünder maakte er 0-2 van, maar daarna sloeg Tottenham razendsnel terug. Via Winks en Janssen kwam het in vier minuten tijd terug tot 2-2, maar het mocht niet zijn. Diep in extra tijd legde Tumminello de 2-3 eindstand vast.

