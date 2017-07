9-jarige zoon van voormalige wereldster krijgt contract van Nike

door Johan Walckiers

Shane Kluivert kreeg een kledingcontract van Nike

Foto: © Photonews

Patrick Kluivert heeft drie zonen. De twee oudsten traden al in zijn voetsporen en spelen profvoetbal. Justin is zelfs één van de grote aanstormende Nederlandse talenten. Maar er is ook nog de 9-jarige Shane. En die wordt blijkbaar ook een grote toekomst voorspeld.