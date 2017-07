Duitsers drukken door: Club Brugge-speler topprioriteit

Denswil staat zwaar in de belangstelling van HSV Hamburg, dat is al een tijdje geweten. Maar in Duitsland klinkt het nu dat de centrale verdediger van blauw-zwart dé topprioriteit is geworden.

Sportief directeur Jens Todt wil de komende dagen naar België afreizen om hem nog aan het werk te zien. Club vraagt zo'n 7 miljoen euro voor zijn sterkhouder, maar wil hem graag nog de matchen tegen Basaksehir zien spelen. Mogelijk zit Todt dan ook in de tribune om hem te bekijken.