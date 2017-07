Supporters klinken lyrisch over de nieuwe wind bij Cercle Brugge: "De perfecte samenwerking"

"Zoals het nu verloopt, is het in mijn ogen een perfecte samenwerking" - Anita Van Osselaer Deel deze quote:

Er wordt hier en daar gezegd dat moederclub Monaco zich wat te veel opdringt, maar daar wil ze niet van weten. "We hebben niet het gevoel dat Monaco de baas is, dat is nog altijd Cercle."

Met een twintigtal nieuwe spelers duurt het natuurlijk even voor je ze allemaal kent, dus een favoriet kan Anita nog niet aanduiden. Maar dat haalt haar enthousiasme niet naar beneden.

"In de oefenmatch tegen Lichtervelde heb ik dingen gezien, die ik al jaren niet meer gezien had. Dat was echt schitterend." Ook de teamgeest zit goed. "Je ziet dat ze dicht aan elkaar hangen. Het is echt één vrolijke bende die uit de kleedkamer komt."