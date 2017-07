Toch nog wat kopzorgen voor Vanhaezebrouck voor belangrijke Europese opener: "Volledig fit? Zes spelers"

Verstraete heeft met een inspuiting getraind -Hein Vanhaezebrouck Deel deze quote:

Uiteraard heeft hij spelers genoeg voor de Europese wedstrijd. "Ik ga genoeg spelers hebben, maar de vraag is of ze dan voor de volgende wedstrijd (tegen Sint-Truiden, nvdr.), is een andere zaak."

"Er zijn wel nog wat jongens met kleine probleempjes, niet enkel Esiti en Andrijasevic." Ook rond Birger Verstraete hangen nog twijfels. "Hij heeft met een inspuiting getraind, we moeten nog beslissen of hij kan spelen of niet."