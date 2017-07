Kunnen Coucke en co het hoofd koel houden? 45.000 toeschouwers én Pamela Anderson in de tribunes

De spelers en staf van KVO keken woensdag al de ogen uit in het Stade Vélodrome. Dat zal vanavond niet anders zijn. Er worden maar liefst 45.000 toeschouwers verwacht, waaronder Pamela Anderson, hét sekssymbool uit de jaren '90.

De Canadees-Amerikaans actrice, die we allemaal kennen van Baywatch, is ondertussen 50 en vormt een stel met de 32-jarige Adil Rami, verdediger bij Marseille. Bovendien zou Anderson in hetzelfde hotel logeren als de spelers van Oostende. Het wordt voor de kustploeg dus op alle vlakken een boeiende avond.