AC Milan, RB Leipzig Ã©n Man United zakken naar de Bosuil af, maar zien prijskaartje van 38 (!) miljoen euro om de hals van Dendoncker hangen

Hoewel het stadion van Antwerp nog in volle renovatie is, zakken enkele grote clubs af. Onder meer AC Milan RB Leipzig en ook Manchester United sturen een scout naar de partij tussen de Great Old en paars-wit.

Indruk gemaakt

The Mancunians komen natuurlijk Leander Dendoncker van nabij bekijken. De middenvelder maakte in de dubbele EL-confrontatie enkele maanden geleden indruk op José Mourinho en het bestuur van ManU. En dus is de Engelse grootmacht hem niet vergeten.

In makelaarskringen valt te horen dat de directie van Anderlecht een prijs van 38 miljoen euro op het hoofd van Dendoncker plakte, aldus Het Laatste Nieuws. Met dit bedrag wil de landskampioen voornamelijk geïnteresseerde clubs afschrikken.