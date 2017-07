Boskamp waarschuwt Anderlecht, Club Brugge en Gent: "Zij hebben het beste middenveld van BelgiÃ«"

KRC Genk kende vorig jaar een sterke tweede seizoenshelft. De Limburgers grepen dan wel naast play-off 1, in de Europa League en play-off 2 maakten de manschappen van Albert Stuivenberg veel indruk.

Ook Johan Boskamp is vol lof over de club uit de mijnstad en meer bepaald het hart van de ploeg. "Genk heeft een fantastisch middenveld. "Berge, Malinovskyi, Pozuelo, dat is misschien wel het beste middenveld van België", vindt de Nederlandse analist.

Kwaliteit te over voorin

Maar daar stopt het niet. "Voorin hebben ze kwaliteit te over. Het valt natuurlijk af te wachten hoe die nieuwe spits het doet. Maar daarnaast heb je nog Samatta, Karelis, Pozuelo en offensieve flanken. Al blijf ik het wel jammer vinden dat ze Boëtius niet hebben gehouden", aldus Boskamp nog over de Feyenoorder.