Dit is waarom Anderlecht Nuytinck toch liet vertrekken ondanks schaarste achterin

Nuytinck zag eind vorig seizoen ook wel de bui al hangen. Uros Spajic ontwikkelde zich tot een onmisbare pion en Nuytinck kwam enkel nog aan spelen toe bij blessures. "Kijk, hij is drie keer kampioen geworden hier en zag ook dat hij derde in de rangorde ging worden", aldus Herman Van Holsbeeck.

"Hij had verschillende aanbiedingen en zei me dat hij bij Anderlecht wel alles al had meegemaakt. En ja, een ploeg in de Serie A... Het is een nieuwe uitdaging. Als ik hem had tegengehouden, was er waarschijnlijk toch wel enige gelatenheid geweest. En we willen enkel nog supergemotiveerde spelers. En daarbij, de deal was ook voor ons goed, financieel gezien", sloot Van Holsbeeck af.