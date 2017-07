Ondanks de teleurstelling schitterde Club-aanwinst: "De fans houden van me, ik mag ze niet teleurstellen"

Ik ben zeker dat we daar gaan winnen -Dennis Deel deze quote:

"Ik ben heel blij met het doelpunt, maar het was een teleurstellend resultaat, want het was heel belangrijk dat we wonnen vanavond", aldus Dennis achteraf. Hij zag oorzaken voor de ommekeer.

Teleurstelling na wissel

"Er moet meer gesproken worden op het veld én we moeten elkaar veel beter aanvoelen." Dennis moest in de loop van de tweede helft naar de kant. "Ik was toch teleurgesteld dat ik eraf moest."

"De fans houden van me en geloven in mij, daarom mag ik hen niet teleurstellen. Ik denk echt dat we daar kunnen winnen, geloof me maar. We hebben uitstekende spelers en coaches", sloot hij af.