Superbelangrijk om titel te pakken dit seizoen: voor het eerst een club in pot 1 van de CL

Voor de eerste keer in de geschiedenis van het Champions League-voetbal zou er immers wel eens een club een fantastisch voordeel kunnen hebben bij de loting. Momenteel staat België achtste op de UEFA-lijst, met een vrij comfortabele voorsprong op Oekraïne en Turkije. Als de Belgische clubs dit seizoen goed presteren...

"Dan krijgen we voor het eerst een Belgische ploeg in pot 1 voor de loting", aldus Roger Vanden Stock. "Dat kan dus enorm belangrijk zijn en vele miljoenen opleveren. De titel is dus enorm belangrijk dit seizoen. Maar dat zullen andere clubs ook wel weten."