Discussie over grotere, goedkopere pinten laait op: "Volledig fout signaal" vs. "Niemand moet zich lazarus drinken"

door Diederik Geypen

In navolging van Club Brugge gaat Waasland-Beveren komend seizoen grotere pinten aanbieden tegen een lagere prijs. Bij de Leeuwen wil men zo de band met de supporters versterken, een maatregel waar men bij de Vereniging voor Alcohol- en Andere Drugproblemen (VAD) niet over te spreken is.