Fans Rode Duivels dreigen met boycot: "Dan zal er tegen Cyprus geen stadion nodig zijn"

De bouw van het Eurostadion sleept wegens onduidelijkheid over de buurtweg op parking C, de milieuvergunning en de bouwvergunning aan. Met een persconferentie verhoogde het Fanboard 1895 de druk op de ketel. (Lees er HIER meer over) Zonder ingrijpende veranderingen, volgen er protestacties.

"Indien er geen vooruitgang komt, plannen we acties tijdens de WK-kwalificatiematch tegen Gibraltar (31/08) in Luik", aldus het Fanboard donderdag. "Een wedstrijdboycot? Daarover moeten we nog overleggen met de fans. Dat zou goed kunnen. Voor de wedstrijd tegen Cyprus zal er dan geen stadion meer nodig zijn", klonk het verder laconiek.