Zijn misser tegen Real is nog maar net vergeten of Fellaini zorgt alweer voor ophef: kijk wat hij met PiquÃ© doet! (mÃ©t beelden)

Toch niet op een positieve manier. Nadat hij een dot van een kans miste tegen Real Madrid, lachte Twitter hem al genadeloos uit. Dat terwijl hij net opnieuw zieltjes had gewonnen in de Europa League-finale.

Tegen Barcelona ging het licht helemaal uit. Fellaini pakte uit met zijn ruwe kantje. Gerard Piqué werd het slachtoffer van één van zijn kenmerkende elleboogstoten. Dat wordt hem zeker niet in dank afgenomen.

Bekijk hieronder de elleboogstoot én nogmaals de misser van Fellaini van enkele dagen terug. Opgelet, het laden van de filmpjes kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Real madrid has C.Ronaldo. Barcelona has Messi. Fellaini has Manchester United . 😂😂 . . . Who does ur team have? 😛😛 pic.twitter.com/g0gafMERye

It's really going to be a Fellaini vs Morata goal battle this season.



Here's a taste of Fellaini's greatness:pic.twitter.com/d4uuo1lyP9