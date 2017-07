Twijfels over recordaankoop AA Gent: "Fysiek nogal kwetsbaar"

Franko Andrijasevic van AA Gent fysiek kwetsbaar?

Franko Andrijasevic zal er tegen Altach niet bij zijn, door een blessure aan de nek - opgelopen in de oefenpartij tegen Beerschot-Wilrijk. Hij staat dan ook niet in de selectie voor het duel. Er zijn ook wel wat vragen over de paraatheid van de recordaankoop.