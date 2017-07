Schrik voor veiligheid op Bosuil? "Ik hoop dat de fans zich voorbeeldig gaan gedragen, dan zijn ze een meerwaarde"

Anderlecht is de eerste eersteklasser die voor het eerst in 13 seizoenen tegen The Great Old uitkomt. Maar in ideale omstandigheden zal het niet zijn. "Voor ik manager in het voetbal werd, heb ik even in de bouw gewerkt en ik wist dat die tribune nooit op een maand af kon zijn", knikte Herman Van Holsbeeck.

Maar schrik voor de veiligheid heeft hij niet. "Nee, want ik ken de Belgische competitie goed genoeg dat als er problemen met de veiligheid zouden zijn, de match niet zou doorgaan", aldus de manager van paars-wit.