Anderlecht weet wat ze zoeken als vervanger van Nuytinck: "Een tweede zoals hij, want als ik wil verkoop ik hem nu ook voor 10 miljoen"

De lijst van mogelijke vervangers van Nuytinck ligt al klaar op het bureau van Van Holsbeeck. "Je hebt de jongens die de scouting ons aanreikt en de spelers die de trainer wil. Als manager moet ik dan bekijken wat mogelijk is en wie haalbaar is. Maar het is alvast niet de bedoeling dat er iemand gehaald wordt die de trainer niet wil. Dat brengt geen zoden aan de dijk", aldus Van Holsbeeck.

Welk profiel zoekt hij dan wel? "Als we een tweede Spajic zouden vinden... Dat is de deal van mijn leven geweest. Toen we hem haalden kreeg hij een pak kritiek en ik erbij."

Hij moet een mix hebben van fysieke sterkte en voetballend vermogen

"Uiteindelijk hebben we hem een jaar gratis gekregen en hebben we 1,2 miljoen euro voor hem betaald. Als ik nu zou willen, kan ik hem ook voor 10 miljoen in de Premier League verkopen. Wees maar zeker!"

"Het is de bedoeling dat we met het geld dat we nu hebben van Nuytinck een betere gaan halen. Hij zou een mix moeten hebben van fysieke sterkte en voetballend vermogen."