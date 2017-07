Het nieuwe Essevee: onherkenbaar, maar mÃ©t kwaliteit en Dury kreeg wat hij vroeg

Walsh, Heylen, Reichert, De Mets, Iseka, De Pauw, De Sart, Olayinka, Doumbia, Saponjic, Coopman en Jensen, Leali en Kastanos nog op komst worden dat er veertien qua nieuwkomers.

"Ik zoek drie keepers, drie spitsen en de andere posities moeten dubbel bezet zijn”, aldus Francky Dury op de eerste training. Hij lijkt overal gekregen te hebben wat hij wil, al moet de kwaliteit overal nog worden afgetoetst.

Doel

In doel hadden Dury en keeperstrainer De Vos drie valabele doelmannen voorhanden: Bossut, Steppe en Bostyn. Steppe vertrok uiteindelijk, maar met Juve-huurling Leali is er een extra versterking bijgekomen aan de Gaverbeek.

Verdediging

In de verdediging was het huiswerk al een maand geleden af. Hamalainen/Madu op links, De fauw/Walsh op rechts en met Derijck, Heylen, Baudry en Severin vier centrale verdedigers. Een linksvoetige centrale verdediger is echter nog steeds welkom, mogelijk dat Baudry dan nog kan vertrekken.

Middenveld

Met Gertjan De Mets, Julien De Sart en Ben Reichert werden snel drie nieuwe middenvelders aangetrokken. Onur Kaya en Robert Mühren – hij krijgt een nieuwe kans in de voorbereiding – kunnen op de 10 worden uitgespeeld, in de aanvallende animatie kunnen ze ook op andere plekken overweg.

Toch was het wachten op Doumbia en Oldrup Jensen. Zij zijn er nu ook, enkel de Cyprioot Kastanos laat nog eventjes op zich wachten. Cordaro zou dan wel moeten verkassen aan de Gaverbeek.

Aanval

Kaya kan uitwijken naar links, ook Leya Iseka kan op de flank zeker van waarde zijn en Nill De Pauw werd ook binnengehaald. Vooral in de spits moest er – nu Leye gaat vertrekken – echter nog iets bij. Olayinka, Leya Iseka en Saponjic zijn allen erg jong. Kunnen zij het gewicht dragen?