'Club Brugge klopt opnieuw aan voor gewezen Anderlecht-piste'

Ifeanyi Matthew staat volgens Nigeriaanse media - voor zover die betrouwbaar zijn - op de radar bij Club Brugge.

Anderlecht zat daar afgelopen zomer al achteraan en liet ook in het begin van deze zomermercato weten dat het interesse had in de Nigeriaan.

Ook Club Brugge zag wel wat in de speler van Lillestrom in Noorwegen. Anderlecht lag begin deze zomer in poleposition, nu zou het zomaar kunnen dat blauw-zwart er mee aan de haal gaat.