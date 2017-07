Kampioenenmaker AA Gent dreigt naast basiself te vallen: "Als de komende weken blijkt dat ik nergens eerste keuze ben ..."

In onze vermoedelijke basiself voor het nieuwe seizoen moesten we het zelf ook vaststellen: geen Milicevic in de starting 11. De Zwitser werd in de voorbereiding een aantal keer als verdedigende middenvelder gebruikt, maar op zijn positie - de 10 - is er heel wat concurrentie.

Voel me nog steeds belangrijk bij AA Gent

Met Kubo én Andrijasevic wordt het moeilijk voor Milicevic om zich door te zetten. "Als ik op de bank zou zitten, dan zal ik wat stiller zijn en minder lachen. Maar ik zou even professioneel blijven. Een rol als supersub zoals Mertens in zijn eerste jaar bij Napoli? Geen idee wat ik daar van zou denken", aldus Mili in Het Laatste Nieuws.

"Als de komende weken blijkt dat ik nergens eerste keuze ben, dan zal ik nadenken over een oplossing. Maar nu ben ik echt niet bezig met een transfer en maak ik me geen zorgen. Ik voel me nog steeds belangrijk. En als ik zou gaan, wil ik eerst praten met De Witte, Louwagie en de coach."