De neo-eersteklasser zal er dus meteen moeten staan. Al wil coach Laszlo Bölöni niet naar de tegenstander kijken. "Anderlecht is Anderlecht. Maar je m'en fous dat het tegen Anderlecht is, of straks tegen Genk, Gent, Oostende of Mechelen", klinkt de Roemeen zelfzeker in Gazet van Antwerpen.

"Dat kan me niks schelen. Al wat telt, is dat wij zelf sterk voor de dag komen. Nu we terug in eerste klasse spelen, willen we het blazoen van Royal Antwerp FC oppoetsen. Content met een punt? Als ik dat zeg, denken ze straks nog dat ik bang ben. (lacht) Ik wil er alles aan doen om de match te winnen. Al is het logisch dat Anderlecht favoriet is", besluit Bölöni.