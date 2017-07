'Franse politie houdt Marc Coucke aanvankelijk tegen, maar die geeft niet op en gaat dan maar te voet richting KVO-fans'

door Redactie



Marc Coucke leeft met KV Oostende toe naar de EL-ontmoeting tegen Marseille

Foto: © Photonews

KV Oostende debuteert donderdagavond in Europa met een bezoek aan Olympique Marseille. Marc Coucke wilde in de namiddag uitpakken met een verrassingsbezoek bij de meegereisde fans, maar dat was buiten de Franse politie gerekend.