Degryse is na 3 Brugse tegengoals in cadeauverpakking érg scherp: "Mechele en Engels zijn niet goed genoeg om op dit niveau te verdedigen zoals het hoort"

"Doelpunten in cadeauverpakking", vond de Kroatische T1. De achterhoede van Club blijft de achilleshiel van de West-Vlamingen. "Ze liepen niet waar ze hoorden te lopen", is Marc Degryse in Het Laatste Nieuws streng voor de verdedigers.

"De Turken glipten door de buitenspelval. Die staat niet op punt en dat wordt afgestraft. Mechele en Engels zijn op dit niveau niet goed genoeg om te verdedigen zoals het hoort."

Simons

Degryse vraagt zich af waarom Leko dan geen beroep deed op de ervaren Timmy Simons om de geblesseerde Benoit Poulain te vervangen. "Hij zat op de bank en is toch beter dan Mechele. Hij kon met zijn ervaring die positie perfect invullen."