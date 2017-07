Vanhaezebrouck in de wolken met jong talent: "Als de anderen het laten afweten, ga ik niet twijfelen"

Vanhaezebrouck liet zich al meermaals positief uit over de Luikenaar en dat was naar aanloop van de wedstrijd tegen de Oostenrijkers niet anders. "Hoe het gaat evolueren? Ik denk dat het vooral van hem zal afhangen."

"Hij laat momenteel heel goeie dingen zien, maar heeft ook nog werkpunten. Het is een kerel van 16, dus we moeten opletten dat we hem fysiek niet te zwaar belasten", waarschuwt de oefenmeester.