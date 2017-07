Prognose

Racing Genk wist zich het afgelopen seizoen niet te plaatsen voor play-off 1, maar onze redactie denkt niet dat dit de Limburgers voor een tweede jaar op rij zal overkomen. Genk is een outsider voor de titel en staat in onze prognose op de derde plaats.

Opvallendste transfers

Genk heeft lang gespeurd naar een extra aanvaller en besliste uiteindelijk om diep in de buidel te tasten voor Marcus Ingvartsen. Doelman Mathew Ryan verliet Genk na een huurperiode, maar bracht de club zelf op het spoor van een vervanger: zijn landgenoot Danny Vukovic.

De transfer van Manuel Benson sleepte bijzonder lang aan, maar geraakte toch afgerond. Timothy Castagne verliet de Luminus Arena, maar dat bracht wel 6 miljoen euro in het laatje.

Timothy Castagne trok naar Atalanta Bergamo

Sterke punten

Dit moet het seizoen van Genk worden. Er loopt heel wat talent op Genkse bodem rond. Bewijs zijn de vele biedingen die De Condé al ontving voor jongens als Pozuelo, Trossard, Colley en Berge. Het bestuur houdt het been echter stijf en wil na Castagne niemand meer laten vertrekken.

Zo beschikt Albert Stuivenberg over een groep die vanaf bij de start uitstekend op elkaar is ingespeeld. Bovendien is het een heel jonge kern met spelers die nog een flinke groeimarge hebben. De doelstelling is top 3, maar stiekem droomt men in Genk van de titel.

Geen enkel team speelde vorig seizoen zoveel wedstrijden als KRC Genk en de vermoeidheid kost sowieso af en toe een puntje in de competitie. Racing kon geen nieuw Europees ticket veroveren en net dat zou wel eens in hun voordeel kunnen spelen deze jaargang.

Kunnen aanwinsten Ingvartsen en Vukovic de verwachtingen inlossen?

Vraagtekens

Om een goed seizoen te draaien, heb je een doelman nodig die punten pakt. Het is een leemte die Genk na het vertrek van Courtois nooit echt kon opvullen. Met Vukovic werd resoluut gekozen voor een doelman die een pak ervaring heeft, maar zal hij de verwachtingen inlossen? Ook Ingvartsen kan een cruciale rol spelen. Als de aanvaller vlot de weg naar doel vindt, heeft Genk alles in huis om te strijden voor de titel.