OFFICIEEL: Nainggolan heeft zijn toekomst vastgelegd

Radja Nainggolan blijft gewoon bij AS Roma en tekent contractverlenging

Radja Nainggolan is elke zomer het onderwerp van flink wat transfergeruchten. De voorbije jaren kwam het echter niet tot een transfer. Nu is er duidelijkheid over de toekomst van de Rode Duivel.